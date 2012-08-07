"Okuyup, üfleyince cinsel ilişkiye girdik!"

Habertürk'ün haberine göre, Adana'da kocası 49 yaşındaki İbrahim M.'yi dilencilik yapan sevgilisi 59 yaşındaki Mustafa G. ile birlikte bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 45 yaşındaki Nevin M. ile sevgilisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Koca katili M., eşini sevgilisinin öldürdüğünü iddia ederken, "M. beni okuyup, üfleyip rahatlatıyordu. Kendisi beni rahatlattığı için cinsel ilişkiye girdim. Öldürülen eşim de M. ile ilişkiye girdi, hatta benden 3'lü ilişki teklif etti" derken sevgilisi ise, "İlk bıçağı o sapladı" dedi.

Evinde, 23 Temmuz'da 7 yerinden bıçaklanarak öldürülen, şoförlük yapan İ. M.'nin katil zanlısı olarak yakalanıp tutuklanan eşi N. ile eşinin sevgilisi M. G. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

DAVA AÇILDI

Cumhuriyet Savcısı, katil zanlısı sevgililer ile ilgili ‘Yakın akrabayı öldürme, Tasarlayarak öldürme ve basit yaralama' suçlarından Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede sanıkların savunmalarına da yer verildi. Eşini öldürmek suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen koca katili M.'nin poliste verdiği ifade kan dondurucu nitelikte.

‘BENİ OKUYUP, ÜFLÜYORDU'

M. G. ile bir komşusunun aracılığıyla tanıştıklarını ifade eden M., "Mustafa sık sık bize gelip gitmeye başladı. Hocalık yaptığını söyledi. Beni okuyup, üfleyerek rahatlatıyordu. Yalnız kaldığımızda devamlı okuyup, üflediği için kendisinden etkilendim, cinsel ilişkiye girdik" dedi.

‘ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİ'

Sık sık Mustafa ile evde birlikte olduklarını ifade eden M., eşinden ayrılıp eve gelen kızı A.'ün bu ilişkiyi öğrenmesinden sonra G.'i terketme kararı aldığını söyledi. Ancak, G.'in kendisini cinsel ilişki sırasında çektiği çıplak fotoğraflarla ve öldürmekle tehdit ettiğini belirten M., " Aileme zarar vermemesi için korktuğumdan bu ilişkiye istemeyerek de olsa devam ettim. Hemen hemen hergün bize geliyordu. 3-4 günde birlikte oluyorduk" dedi.





‘ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHIS İSTER MİSİN?'

Eşi İ.'in sapkın fikirleri olduğunu, kendisine porno filmler izlettiğini de belirten M., "Bazen ‘Üçüncü bir şahıs ister misin?' diye sorardı. Kabul etmedim. Erkek erkeğe olan filmleri de izlerdi. Bir seferinde M., eşim ile ilişkiye girdiğini söyledi" diye ifade verdi.

NASIL ÖLDÜRDÜKLERİNİ ANLATTI

Koca katili M., kocasının öldürülmesini de şöyle anlattı:

"M. eşimin emekli olmasından rahatsızlık duyuyordu. Bana, eşimi ortadan kaldırmak istediğini söyledi. Birlikte kaçmayı teklif etti. Kendisine böyle bir şeye gerek olmadığını söyledim. Bana, ‘Eşini öldürelim, emekli ikramiyesi ve maaşını alıp rahat bir hayat yaşarız. Güzel bir hayat bizi bekliyor' dedi. Ben de kafamı sallayarak ‘tamam' dedim. Bir gün sonra eşimi öldürmem için fare zehiri getirdi. Kendisine ‘oruçluk ay olmaz, şimdi yapmayalım, benim vicdanım el vermiyor' dedim. Her geldiğinde ‘zehiri ne yaptın? Öldürdün mü, öldürmedin mi?' diye soruyordu. Ben de öldüremeyeceğimi söyledim. Olay günü de eve geldi. Belindeki bıçağı gösterip kısık sesle ‘öldüreceğim' dedi. Kendisine ‘olmaz' dedim. Ben çaylarını verdikten sonra çocukların bulunduğu odaya geçtim. Ardından bir çığlık sesi geldi. İçeri girdiğimizde M., bıçakla eşimin göğsüne öldürme hırsıyla vuruyordu. Oğlum ‘ne yapıyorsun?' diye bağırıp M.'yı engellemeye çalıştı. Oğlum da yaralandı."

‘İLK BIÇAĞI N. VURDU'

Sevgilisinin kocasını tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, öldürdüğü kişinin oğlunu da yaralamaktan 1 yıl 6 ay hapsi istenen katil zanlısı G. ise, cinayeti sevgilisi M. ile birlikte işlediklerini itiraf etti, "N. eşinin emekli olacağını görüşmelerinin zorlaşacağını söyleyerek ‘Bu pisliği ortadan kaldırmalıyız' dedi. Ayrılmasını söyledim. ‘Bu pisliğin emeklisini yiyeceğim' diyerek benden fare zehiri istedi. Ne yapacağını sorduğumda, evde fare olduğunu söyledi. Olay günü İ. ile mutfakta sohbet ediyorduk. N. elindeki bıçağı eşine sapladı. İ. ‘yandım Allah' diye bağırdı. Sonra bıçağı bana verip ‘al sıra sende' dedi. Ben de o anda şoka girip bıçağı alıp sapladım" dedi. Katil zanlısı G., öldürdüğü M. ile cinsel ilişkide bulunduğunu da iddia etti.