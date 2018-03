"Mazot zamlarına bakıyordum"

Eşi ve iki çocuğuyla birlikte araçtan çıkan sürücü, "Zam gelmiş, mazot fiyatlarına bakarken bariyere çarptım" dedi.

Kaza bugün saat 11,30 sıralarında Pendik D 100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. BMW marka cipiyle seyir halinde olan Emin C. yol kenarındaki benzin istasyonunda zamlı akaryakıt fiyatlarına bakmak istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Emin C., bariyerlere çarptı. Kazada cipin ön kısmında büyük hasar meydana gelirken Emin C. ve yanındaki eşi ve iki kız çocuğu şok geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

Emin C. kazayla ilgili olarak, "Zam gelmiş, mazot fiyatlarına bakarken bariyere çarptım" diye konuştu. Polis ekipleri kazayla ilgili rapor tutarken Emin C. ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA