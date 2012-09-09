"Mal hırsızda, karar acizde"

HEPAR Genel Başkanı emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, Afyon’da yaşanan cephanelik patlaması için ‘’Hiçbir bahane ve sebeple açıklanamayacak derecede tam bir facia ve fiyaskodur’’ dedi. Pamukoğlu son günlerde yaşanan olaylar için de, Hazreti Ebu Bekir’in ‘’Mal hırsızlarda, silah sokakta, karar acizlerde olursa, orada düzen bozulur" sözü ile benzetme yaptı.

Pamukoğlu, ‘’Savaş uçağı denize düşürülüyor, asker dolu sivil minibüs uçurumu boyluyor, Foça'lar, Antep'ler, Şemdinli'ler ve Beytüşşebap'lar birbiri ardına geliyor, askeri taburlara gündüz gözüyle saldırılar düzenleniyor.’’ dedi ve artık şehit sayılarının takip edilemediğini savunarak, şunları söyledi:

‘’Tüm olup bitenlerin sorumlusu mevcut hükümet ve onun emrindeki asker ve sivil bürokratlardır. Gelinen durum, ayan beyan milletin ve topraklarımızın, artık korunup, gözetilemediğidir. Türkiye'nin yazgısı, başka ülkelerin çıkarlarına ve hükümetteki partinin kişisel menfaatlerine bağlanmıştır. Bağımsızlığımız, onurumuz ve güvenliğimiz ileri derecede tehdit ve tehlike altındadır. Hazreti Ebu Bekir, sanki Türkiye’nin bu halini anlatıyor: "Mal hırsızlarda, silah sokakta, karar acizlerde olursa, orada düzen bozulur."