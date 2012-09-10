The Telegraph sitesinin haberine göre; 63 yaşındaki katil Kenneth Bill’in, cinayetten haftalar önce, zavallı kocaya, ‘Karını paylaşalım mı?’ diye mektup yazdığı ortaya çıktı.



TERK EDEN SEVGİLİYLE YILLAR SONRA

Kenneth Bill, yetmişli yıllarda büyük aşk yaşadığı ancak şimdiki kocasıyla tanışınca kendisini terk eden Carol Hay’le geçen Ekim ayında yeniden karşılaştı.

62 yaşındaki kadına olan hisleri yeniden canlanan Kenneth Bill, onu bir kahve içmeye davet etti. Onu hala deliler gibi sevdiğini söyleyen Bill’in ısrarlarına dayanamayan Carol (62), zengin işadamıyla yasak bir ilişkiye başladı.

İkili gizli gizli işadamının gözlerden uzak evinde buluşuyordu. Evliliğinde birtakım sorunlar yaşayan Carol önceleri bu ilişkiden rahatsız olmadı hatta gençliğini yeniden yaşıyordu. Ancak zamanla kocası John Hay ile arası düzelmeye başladı. Bu yüzden birkaç kere Bill’den ayrılmaya kalksa da başarılı olamadı.

Bir gün buluştuklarında, işadamı sevgilisi, Carol’a kapalı bir zarf uzattı.

AHLAKSIZ TEKLİF

'Bunu kocana ver' diyen Bill, cinayet şüphesiyle tutuklandıktan sonra polisin bulduğu mektupta ahlaksız bir teklif vardı.

Mektupta, "John, sana bu notu Carol ile ilişkimiz olduğunu söylemek için yazıyorum. Lütfen onun düzenli aralıklarla bana gelmesine izin ver. Umarım bunu kabul edersin de ona iki dünyanın da güzelliklerini bahşedersin. Carol’ın mutlu olmasını istiyorum sen de bunu istersin" yazıyordu.



"YA BENİM OLURSUN..."

Carol bu mektubu kocasına hiç vermediğini söylese de polis, Bill’in, John Hay cinayeti şüphelisi olarak tutuklanmasının ardından, işadamının bilgisayarında mektubun kopyasını buldu.

Şubat’ta Bill’den ayrılan Carol’a yazdığı mesajda işadamı, "Seni kaybedersem ya kendimi, ya John’u öldürürüm ya da her şeyi kocana anlatırım" diye yazmıştı.

CESEDİNİ YAKMIŞ

Gençlik aşkını ikinci kez kaybetmeyi göze alamayan Bill sonunda müteahhitlik yapan John’u, müşteri gibi arayarak, onu ıssız bir sanayi bölgesine çekip, öldürdü.

Talihsiz kocanın cesedini yaktığı sanılan Kenneth Bill tüm suçlamaları reddediyor.

Dava ise hala sürüyor.