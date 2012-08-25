"Gel konuşacağız" dedi ve

İZMİR (İHA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınan genç kadına, konuşmak için geldiklerini söyleyen iki kadının şiddet uyguladığı iddia edildi.

İddiaya göre, büyük bir alışveriş merkezinde çalışan evli ve bir kız çocuğu annesi C.U'un (26) yanına gelen iki kadın, kendisiyle konuşmak istediğini belirtti. Uzun, çalıştığı iş yerindeki şefinden 'On dakikaya geliyorum' diyerek izin aldı ve dışarı çıktı. İş yerinin dışında M.D. (34) ve A.A. (35) ile konuşan Ceyda Uzun, daha sonra bir araca bindi ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Genç kadınla konuşmak isteyenlerin, daha önce çalıştığı iş yerinin sahibinin eşi olduğu öğrenildi.

Ailesinin polise haber vermesi üzerine aranan mağdur kadın, oradan tesadüfen geçmekte olan bir çobanın görmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Mağdur C.U'un şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan M.D. ve A.A. adlı kadınlar suçlamayı kabul etmeyip, 'Biz sadece konuşmak istedik' dedi. Ancak Uzun, "Beni konuşacağız diye arabaya bindirdiler, sonra hızla uzaklaşıp dövdüler. Şikayetçiyim" diye ifade verdi.

Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, uzun süredir A.A. ve C.U'un arasının bozuk olduğu, A.A. adlı kadının Sığacık Mahallesi'nde bulunan ofislerinde bir süre yanlarında çalışan genç kadını eşinden kıskandığı ve bu yüzden darp ettiği iddia edildi.