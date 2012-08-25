Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

"Gel konuşacağız" dedi ve

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir kadın dövülüp, Düzce köyü yakınlarındaki bahçelik alana atılmış bir halde bulundu.

25 Ağustos 2012 Cumartesi 17:55

İZMİR (İHA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınan genç kadına, konuşmak için geldiklerini söyleyen iki kadının şiddet uyguladığı iddia edildi.

İddiaya göre, büyük bir alışveriş merkezinde çalışan evli ve bir kız çocuğu annesi C.U'un (26) yanına gelen iki kadın, kendisiyle konuşmak istediğini belirtti. Uzun, çalıştığı iş yerindeki şefinden 'On dakikaya geliyorum' diyerek izin aldı ve dışarı çıktı. İş yerinin dışında M.D. (34) ve A.A. (35) ile konuşan Ceyda Uzun, daha sonra bir araca bindi ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Genç kadınla konuşmak isteyenlerin, daha önce çalıştığı iş yerinin sahibinin eşi olduğu öğrenildi.

Ailesinin polise haber vermesi üzerine aranan mağdur kadın, oradan tesadüfen geçmekte olan bir çobanın görmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Mağdur C.U'un şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan M.D. ve A.A. adlı kadınlar suçlamayı kabul etmeyip, 'Biz sadece konuşmak istedik' dedi. Ancak Uzun, "Beni konuşacağız diye arabaya bindirdiler, sonra hızla uzaklaşıp dövdüler. Şikayetçiyim" diye ifade verdi.

Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, uzun süredir A.A. ve C.U'un arasının bozuk olduğu, A.A. adlı kadının Sığacık Mahallesi'nde bulunan ofislerinde bir süre yanlarında çalışan genç kadını eşinden kıskandığı ve bu yüzden darp ettiği iddia edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim