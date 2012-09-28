"Eylemler sorumsuzca"

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Kanal 7’nin canlı yayınında, “Abdullah Öcalan kardeşiyle görüştü” açıklamasının yeni detayları ortaya çıktı. Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, “Öcalan İmralı’da öldü, öldürüldü. Sağlığı hakkında bilgi alamıyoruz” iddiaları üzerine harekete geçen Adalet Bakanlığı, Mehmet Öcalan’ın da “Ağabeyimle görüşmek istiyorum” talebi üzerine düğmeye bastı. Avukatlarıyla son olarak 27 Temmuz 2011’de, ailesiyle de 12 Ekim 2011’de görüşen Abdullah Öcalan 19 Ocak 2012’de İmralı’ya gelen kardeşi Mehmet Öcalan’a, “Burası çok hassastır, görüşmeye çıkmamız uygun değildir” mesajı yollamıştı. O tarihten bu yana kimseyle görüşmeyen Öcalan’ın sağlık durumuyla ilgili olarak kısa bir süre önce Mehmet Öcalan ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara’da Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Her iki ismin de Öcalan’ın sağlık durumuyla ilgili tereddütlerin giderilmesi için görüşmenin sağlanması talebinde bulunuldu.

21 Eylül’de görüştüler

Mehmet Öcalan’ı talebi, Başbakan Erdoğan’ın da Kanal 7’nin canlı yayınında “...Kampanyalardan biri ‘İmralı’daki öldü öldürüldü.’ Böyle kampanyalar var. Geçen kardeşinin oraya gitmesini istedik. Kabul edildi, gitti, görüştü, geldi” sözleriyle vurguladığı, kampanyaların önünü tıkamak amacıyla da kabul edildi. Bu doğrultuda Mehmet Öcalan, 21 Eylül’de İstanbul üzerinden adaya getirildi. Yetkililer Abdullah Öcalan’a da ziyaret hakkında ön bilgilendirme yapmadı. Kardeş Öcalan, 21 Eylül’de İmralı’ya gitti. Abdullah Öcalan’ın, kardeşinin adada olduğunu aynı gün öğrendiği, hatta ilk tepkisinin görüşmeme yönünde olduğu bildirildi. Ancak kısa bir süre sonra görüşmeyi kabul eden Öcalan ile Mehmet Öcalan kendilerine ayrılan yerde biraraya geldi. Mehmet Öcalan’a görüşme sırasında bir avukatın da eşlik ettiği ileri sürüldü. Öcalan görüşmenin başında sağlık durumu hakkında kardeşine bilgi verdi.

Köprüler kalkıyor

Öcalan için görüşme gündeminin en önemli maddesi ise PKK’nın son dönemdeki eylemleri oldu. Öcalan’ın PKK’nın artan saldırılarından duyduğu rahatsızlığı belirttiği, polis ve asker ölümlerinin vatandaşlar arasındaki psikolojik köprüleri yıkabileceği uyarısında bulunduğu öğrenildi. Öcalan’ın eleştirilerini, “Son dönemdeki eylemlerinin hemen hemen tümü sorumsuzca. Bu saldırılar halklar arasındaki bu köprüleri ortadan kaldırmaya yönelik. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Bu kopuşu engellemek için, köprüler yıkılmasın diye, elimden geleni yapacağım” yönünde sürdürdüğü kaydedildi.



Demirtaş biliyor

Görüşmeden bir gün sonra partisinin Iğdır Kongresi’nde konuşan BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Şu anda İmralı ile ilgili kesin olarak emin olduğumuz tek şey Sayın Öcalan’ın ve yanındaki mahkumların hayatta olduklarıdır, onun dışında 420 gündür İmralı’dan haber yoktur” dedi. O gün çok dikkate alınmayan bu değerlendirme Erdoğan’ın “Öcalan kardeşiyle görüştü” açıklamasıyla birlikte “Demirtaş 21 Eylül’deki görüşmeden haberdarmış” yorumlarına neden oldu. Demirtaş’ın ikinci değerlendirmesi ise 3 gün sonra Diyarbakır’dan geldi. Demirtaş, “BDP, AKP ve eğer CHP de müzakereyi destekliyorsa 3 parti bir araya gelip yeniden müzakerelerin sağlıklı bir şekilde başlayıp kalıcı barışa ulaşması için neler yapılabilir bunu tartışmaya açabiliriz” dedi.

Rahatlamışlar

Demirtaş’ın bu çağrısıyla ilgili Erdoğan önceki günkü katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen “Demirtaş’ın açıklaması derken, yani oradan bir mesaj geldi o doğrultuda bir açıklama yaptı diyorsunuz” denilmesi üzerine Erdoğan, “Sizin söylediğiniz evet. Zannediyorum o onları biraz rahatlatmış herhalde” yanıtını verdi.

