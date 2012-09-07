"Elini öpeyim hacı amca" dedi, Patrik şaşırdı

Grup halinde gelen ve yaklaşık bir saat müze içersinde vakit geçiren dini liderler daha sonra Ayasofya'dan ayrıldı. Kudüs Rum Ortodoks Patriği III.Theofilos, Ayasofya Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Açıklama sonrası bir vatandaş Theofilos’un karşısına geçerek “Elini öpeyim hacı amca" diyerek el öptü. Theofilos ise bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve gülerek karşıladı.