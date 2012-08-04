Talepleri olumlu karşılayan Erdoğan, "Bize engel çıkarmamaya hazır mısınız?" dedi. Erdoğan, imar meselesinin biran önce halledilmesi için Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'ya talimat verdi.

Başbakan Erdoğan, Kısıklı’daki evinden çıktıktan sonra Altunizade’de bulunan ve dün açılışı yapılan Hz. Ali Camii’ne geldi. Burada öğle namazını kılan Erdoğan daha sonra caminin içinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Erdoğan’a namaz sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara ve bazı partililer eşlik etti. Başbakan’ın camiye geleceğini duyan vatandaşlar da camiye akın etti. Namaz sonrası vatandaşların sevgi gösterisi ile karşılaşan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra caminin avlusunda vatandaşlara seslenen Erdoğan, Hz. Ali Camii’ni görmek istediği için ziyarete geldiğini belirti.

Camiyi yaptıran hayırseverlere teşekkür eden Erdoğan, "Camiyi hem görelim, hem de Ramazan ayında sizinle bir arada olalım istedik. Camimizin yapımında emeği geçen tüm hayırseverleri mimarından mühendisine kadar tüm arkadaşlarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanımızı tebrik ediyorum, hayırseverlerimize Allah razı olsun diyorum. Kesinlikle Mimar Sinan da olduğu gibi buralar asla devlet eliyle yapılan yaptırılan camiler değildir, hayırseverlerin vasıtasıyla yaptırılan camilerdir. Bizim milletimiz hayırseverdir eseri görsün güvensin aldatılmadığına inansın buna benzer birçok eserler ülkemizde yükselecektir." ifadelerini kullandı.



"İMAR TALEBİNİZE HER ŞEYİMLE KATILIYORUM"

Konuşmasının ardından aracına yönelen Erdoğan, vatandaşlardan bazılarının imar isteği ile karşılaştı.

İmar taleplerini olumlu karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, "Sizin imar taleplerinize her şeyimle katılıyorum. Bu görüşmelerde bize engel çıkarmayacağınıza hazır mısınız? Ondan sonra bir başka grup da bizim önümüzü keserse ne yapacağız? Siz şimdiden kampanyayı başlatın, biz hemen buraların bütün imar olayını halledelim. Ben şu anda belediye başkanına talimatı veriyorum. Buraların imar meselesini halledelim oyalamayalım. Biz bir şeyin sözünü verdik mi bunu yaparız." şeklinde konuştu.

