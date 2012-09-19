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"Baba bizi taradılar"

Bingöl'de 10 askerin şehit olduğu saldırıdan kurtulan Erzincanlı Er Uğur Delikanlıoğlu'nun babası konuştu.

19 Eylül 2012 Çarşamba 15:15

Baba Delikanlıoğlu saldırıdan bir saat sonra oğlunun kendisini arayıp “Baba bizi taradılar” dediğini belirtti.

Bingöl’de teröristlerin dün öğlen saatlerinde izinden dönen askerleri taşıyan konvoya saldırısında konvoy içinde bulunan Erzincan’ın Çukurkuyu Beldesi Belediye Başkanı Adnan Delikanlıoğlu’nun oğlu Uğur Delikanlıoğlu, saldırının hemen ardından babasını arayıp “Baba bizi taradılar” diyerek telefonu kapattı. Telefon konuşmasının ardından tekrar oğluna ulaşmaya çalışan baba Adnan Delikanlıoğlu oğlundan haber alamayınca yetkililerden bilgi almak için yoğun çaba sarf etti.

Erzincan Valisi Selman Yenigün ile iletişime geçerek oğlunun durumu hakkında bilgi almaya çalışan baba Delikanlıoğlu bu süreçte çok telaşlandıklarını belirtti. Baba Adnan Delikanlıoğlu: “Olay 12.30 saatlerinde gerçekleşmiş. Oğlum beni olaydan bir saat sonra arayarak konvoylarına saldırı gerçekleştiğini söyledi ve telefon kapandı. Ben tekrar oğlumu aradım fakat telefonu kapalıydı. Oğluma ulaşamayınca Erzincan Valisi Selman Yenigün, Milletvekilimiz Sebahattin Karakelle, Belediye Başkanı Yüksel Çakır’ı arayarak durumu bildirdim. Saat 17.30 civarında oğluma ulaşmayı başardım. Oğlumun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak konvoyda bulunan bir otobüsün roketatar tarafından isabet aldığını, şehit ve yaralı askerlerimizin olduğunu öğrendim. Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

İHA

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