'ABD'ye güven azalıyor, kuşku artıyor'

The Guardian gazetesi bugün yayınladığı bir haberde, YouGov araştırma sitesinin açıkladığı verilere dayanarak, dünya etrafında genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenden daha çok kuşkuyla yaklaşıldığını açıkladı.



Dış haberler bölümünü "Araştırmaya göre ABD'ye küresel güven yok" manşetiyle açan Guardian, ülkeden kuşkulanan halkların, sadece Orta Doğu veya güney Asya'da bulunmadığını; normalde Avrupa müttefiki olan ülkelerdeki insanların da aynı duyguları paylaştığını aktarıyor.



Guardian, YouGov araştırma sitesine dayanarak, Almanya'da bile katılımcıların Amerika'ya güvenmektense kuşku duyduklarını belirtiyor.



Haberinde, verilerin, Pakistanlı katılımcıların %78'inin ABD'ye güvenmediğini ortaya koyduğunu söyleyen Guardian, bunun bir bakıma Afganistan'dan çıkmaya çalışan Amerika'ya yönelik bölgede oluşan genel izlenimin bir yansıması olduğunu yazıyor.



Guardian, haberinde şu yoruma yer veriyor: "Arapların ve Pakistanlıların Amerika'yı güven telkin etmeyen ve kibirli bir ülke olarak görmesi, büyük bir dış politika sorunu olarak Obama hükümetinin önünde duruyor."



Gazete, Arap ve Kuzey Afrika'daki katılımcıların üçte ikisinin ABD'ye kuşkuyla bakmasını ise, "Irak'tan çekilmiş olmasına rağmen Amerika'nın başında bu savaşa girmiş olmasının ve İsrail'e olan desteğinin yarattığı izlenime" bağlıyor.



Guardian, haberin ilerleyen bölümlerinde, bu araştırmadan çıkan bazı sonuçların Washington'ı daha da endişelendireceğini iddia ediyor. Gazete bunlara örnek olarak, batı Avrupa'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerinden gelen verileri gösteriyor. Gazete tarafından bahsedilen verileri birisi, Almanya'dan araştırmaya katılanların büyük bir bölümünün ABD'ye kuşkuyla yaklaştığı.



Guardian, bu verilere rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasındaki "özel ilişkinin" rakamlara çok dengesiz bir şekilde yansıdığını söylüyor. Gazete, eline geçen verilerde İngilizlerin gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'ni bir müttefik olarak gördüğünü; ancak ülkenin küresel ilişkilerde oynadığı role karşı çelişkili duygulara sahip olduğunu belirtiyor.



Gazete, bu çelişkinin en çok "Amerika denince akla gelen sözcük nedir" sorusuna verilen cevaba yansıdığını söylüyor. Buna göre %40 oranıyla, bütün haklar arasında en fazla İngilizler, "Amerika" denince "zorbalık" kelimesini düşünüyor.