Quaresma’ya Fransız kancası

Fransa'nın 'topmercato.com' internet sitesinde, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ricardo Quaresma için Marsilya ile Lyon'un devrede olduğu belirtildi. Haberde, Siyah-Beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli futbolcunun, devre arasında Fransa'ya gidebileceği ifade edildi. Marsilya ile Lyon'un bu konuda büyük bir mücadele içerisinde oldukları ve futbolcunun menajeri Jorge Mendes'le masaya oturulduğu kaydedildi. Beşiktaş ile yeni sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan Q7 için Siyah-Beyazlılar'ın bonservis bedeli istemediği de haberde yer aldı.