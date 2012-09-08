Quaresma Portekiz’e gitti

Beşiktaş'ın yıllık maliyeti takım içi dengeleri bozacağı için yollarını ayırma kararı aldığı Quaresma, Portekiz'e milli maçlar arasından faydalandığı için iki günlüğüne gittiğini ve gidiş amacının da eşi ve çocuklarını alıp İstanbul'a getirmek olduğunu söyledi. Havaalanında sorularını cevapsız bırakan yıldız oyuncunun yanında bir arkadaşı olduğu halde Atatürk Havalimanı Dış hatlar terminalinden uçağına giderken oldukça neşeli olduğu görüldü.



