Beşiktaş'ın yıllık maliyeti takım içi dengeleri bozacağı için yollarını ayırma kararı aldığı Quaresma, Portekiz'e milli maçlar arasından faydalandığı için iki günlüğüne gittiğini ve gidiş amacının da eşi ve çocuklarını alıp İstanbul'a getirmek olduğunu söyledi. Havaalanında sorularını cevapsız bırakan yıldız oyuncunun yanında bir arkadaşı olduğu halde Atatürk Havalimanı Dış hatlar terminalinden uçağına giderken oldukça neşeli olduğu görüldü.
Quaresma Portekiz’e gitti
Beşiktaş'ın yollarını ayırma kararı aldığı ancak kulüple ilişkisi halen kesilmeyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma bugün Lizbon'a gitti.
08 Eylül 2012 Cumartesi 14:05