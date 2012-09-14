Quaresma’nın rotası belli oldu

Beşiktaş'tan kurtulmak için can attığı Quaresma cephesinde yeni gelişmeler var. Siyah-Beyazlı yönetimin elde kalma ihtimaline karşılık 'Feda ederse takıma dönebilir' şeklinde ılımlı mesajlar verdiği Portekizli oyuncunun Katar veya Dubai'ye gidebileceği belirtildi. Yönetimden izin alarak ülkesine giden Q7'nin ücresinde indirme yanaşamk istemediği ve Beşiktaş'la para için inatlaştığı belirtilirken; "Şu anda bazı teklifler var. Bu da 10-15 gün içinde belli olur. Bu gelişmeye göre durumu yeniden değerlendiririz" dediği öğrenildi.





Portekizli oyuncunun menajelerinin Katar ve Dubai takımlarıyla görüşmelere başladığı ve Beşiktaş Yönetimi'nden 20 Eylül'e kadar süre istediği dile getirildi. Yönetimin "Ya feda ya da elveda" mesajı verdiği Portekiz'nin ise 'feda'ya sıcak bakmadığı ve Katar veya Dubai transferinin daha ağır bastığı öğrenildi.





Kaynak: AMK