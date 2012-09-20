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Quaresma: 'Kahroluyorum'

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Quaresma diyor ki: "Formamı, taraftarı, İnönü Stadı'nı çok özledim. Elazığ karşısındaki 3 puan beni sevindirdi. Ancak bu galibiyetin bir parçası olmadığım için kahroluyorum."

20 Eylül 2012 Perşembe 12:00
Quaresma: 'Kahroluyorum'
Beşiktaş’ta yaşanan büyük değişimin ardından en çok tartışılan ve gündemde kalan konulardan biri hiç kuşkusuz Ricardo Quaresma oldu. Portekizli yıldız, teknik direktör Samet Aybaba tarafından kadroda düşünülmezken, aldığı yüksek ücret nedeniyle de transfer sezonunda satış listesinde yer alıyordu. Transfer döneminde Quaresma için hiçbir kulüple anlaşma sağlayamayan Siyah-Beyazlılar, bu futbolcusuyla yollarını ayıramadı. Uzun süre ülkesi Portekiz’de kaldıktan sonra önceki gün tekrar İstanbul’a dönen ve Aybaba’nın verdiği programdan doğrultusunda takım ayrı çalışan Quaresma yaşadığı durumu tek kelimeyle açıkladı: “Kahroluyorum...” Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta Elazığspor karşısında harika bir galibiyet aldığını belirten 28 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

‘Yönetim tepkiden çekindi’

“3-0’lık galibiyet beni çok sevindirdi, gururlandırdı. Ancak bu güzel galibiyetin bir parçası olmadığım için kahroluyorum. Formamı, taraftarı, İnönü Stadı’nı çok özledim. Beşiktaş beni istemeyince transfer döneminde Galatasaray ile takas gündeme geldi. Beşiktaş Yönetimi gelecek tepkiden dolayı buna karşı çıktı. Şimdi ise beni takımda istemiyorlar. Bundan sonra ne olacağını ben de bilmiyorum.”
 
Kaynak: Fanatik 
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