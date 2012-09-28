Quaresma ’Feda’ dedi; karar yönetimin!

Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Ricardo Quaresma ile menajeri Ahmet Bulut, Siyah-Beyazlı kulübün yöneticisi Tamer Kıran ile kulüp binasında bir araya geldi. Quaresma görüşme öncesinde arka kapıdan girdi ve görüşme bittiğinde yine aynı kapıdan ayrıldı.





Quaresma ve Bulut, Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran ile görüştü. Görüşme sonunda Portekizli futbolcunun durumu netleşmedi. Menajer Bulut, oyuncusunun yönetim ile haftaya bir daha araya geleceğini söyledi.





Bulut, toplantının ardından basın mensuplarına "Quaresma ile yöneticiler haftaya yeniden bir araya gelecek" açıklamasında bulundu.