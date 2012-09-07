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Quaresma’da sona doğru

İstediği oyuncuları kadrosuna katamayan Beşiktaş, Portekizli yıldız ile bir görüşme daha yapacak. Taraftarın takımda görmek istediği Ricardo Quaresma, kendisine sunulan şartları kabul ederse Sanica Boru Elazığspor maçında kadroya dahil edilebilecek.

07 Eylül 2012 Cuma 13:10
Quaresma’da sona doğru
Beşiktaş, istedikleri isimleri kadrosuna katamayınca özkaynaklarına döndü. Zarate, Nene ve Lazoviç girişimlerini istediği gibi noktalayamayan Beşiktaş’ta Quaresma ile bir görüşme daha yapılacağı, kendisine sunulan şartları kabul etmesi durumunda takıma geri dönebileceği bildirildi. Siyah-Beyazlı taraftarların en çok sevdiği futbolcular arasında yer alan Portekizli yıldız, uzun bir süredir formasına kavuşmak için can atıyor. Konu hakkında değerlendirmede bulunan teknik direktör Samet Aybaba ise hiçbir futbolcuya karşı önyargı beslemediğini belirtirken, “Ben oyuncuların geçmişte yaptıklarına değil, ileride takıma ne katacaklarına bakarım. Quaresma ile bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacağız. Kendisine sunacağımız şartları kabul ederse yeniden takıma döner” ifadesini kullandı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Portekizli yıldız ile yaşanan sorunun milli arada halledileceği ve futbolcunun Sanica Boru Elazığspor maçının kadrosuna alınabileceği öne sürüldü.

‘Takıma kazandırılmalı’

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, “Yönetim Kurulu inisiyatifini transfer yapmamak yönünde kullanmıştır. Buna saygı duymamız gerekiyor. Elimizde bulunan mevcut kadrodan yararlanma yollarını aramalıyız. Artık Quaresma’yı takıma kazandırma vakti gelmiştir. Netice olarak o bizim rakibimiz değildir” dedi.     

Kaynak: Fanatik - Orhan Yıldırım
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