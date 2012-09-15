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Quaresma’da kritik 10 gün

Jorge Mendes’in Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut: “Q7’ye 10 günde kulüp bulursak, Beşiktaş’tan farklı bir takıma geçmesi söz konusu olabilir” dedi.

15 Eylül 2012 Cumartesi 11:45
Quaresma’da kritik 10 gün
Ahmet Bulut: “Q7’ye 10 günde kulüp bulursak, Beşiktaş’tan farklı bir takıma geçmesi söz konusu olabilir” dedi. 
 
Beşiktaş’ta bir türlü çözülemeyen Ricardo Quaresma krizinde sona yaklaşılıyor. Radyospor’dan Aydın Cingöz’e açıklamalarda bulunan Portekizli yıldızın menajeri Ahmet Bulut, ‘10 gün içerisinde bir kulüp bulursak, Quaresma Beşiktaş’tan ayrılacak” ifadesini kullandı.

‘FEDA’ demedi

Bulut, “Rusya’dan birkaç teklif aldı ancak Quaresma gitmek istemedi. Biz de onun tercihlerine saygı duymak zorundayız” derken, “Ama önümüzdeki 10 gün içinde bir takım bulabiliriz” diye konuştu. Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun yıllık ücrette indirim yapma talebini Ricardo Quaresma’nın kabul etmediğini belirten Ahmet Bulut, “Beşiktaş, bir FEDA talep etti, ancak Quaresma kabul etmedi. Artık bunlar geçmişte kaldı. Ortada bir sorun var, biz şimdi onu çözmeye çalışıyoruz” dedi.

İddiaları yalanladı

Beşiktaş’ın eski yöneticisi Sinan Vardar’ın, “Ahmet Bulut’un Beşiktaş’tan 19 milyon lira alacağı var” iddiasını da yanıtlayan Bulut, şunları söyledi: “Sinan Bey bu bilgiyi nereden almış bilmiyorum ama tamamen yanlış. Benim Beşiktaş ile yaptığım sözleşmeler ortada. 19 milyon lira alacağımın olması için 190 milyon liralık futbolcu satmam gerekir, ki bu mümkün değil.”

Emre Özkan’ı yönlendirmedim

Beşiktaş yönetiminin Gökhan Süzen’e karşılık İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a takas vermek istemediği Emre Özkan’a, “Belediyespor’a sakın gitme” diye telkinde bulunduğu iddiasını da yalanlayan Ahmet Bulut, “Bunlar üzücü iddialar. Ben hiçbir futbolcuma hiçbir zaman oraya gitme, buraya gitme demedim. Futbolcu için hangi seçenek iyiyse, onu tavsiye ettim” şeklinde konuştu.
 
Kaynak: Hürriyet 
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