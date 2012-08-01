PYD Türk gazetecileri alıkoydu

Milli Gazete'den Cihat Arpacık ve Star Gazetesi'nden Kemal Gümüş, Suriye'deki olayları izlemek üzere gittikleri Halep'e bağlı Afrin kentinde, PYD üyesi oldukları kaydedilen bir grup tarafından saat 10.00 sıralarında yolları kesilerek alıkonuldu.

Kendilerini alıkoyan grup tarafından Borçhayder köyünde Muhtar Ahmet Hacıali'ye teslim edilen iki gazeteci, akşam saatlerine kadar burada tutuldu. Saat 18.45'te köyden alınarak bir araca bindirilen iki gazeteci, bilinmeyen bir istikamete doğru götürüldü.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının, gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli girişimleri başlattığı kaydedildi.

Arpacık: Durumumuz iyi

Milli Gazete yetkililerinden alınan bilgiye göre, alıkonulma olayından itibaren sürekli iletişim içerisinde bulundukları muhabir Cihat Arpacık, ''Görev yaparken Halep yolunda PYD güçleri yolumuzu keserek aracımızı durdurdu. Gazeteci olduğumuz öğrenilince alıkonulduk. Şarj sorunumuz olmadığı müddetçe telefonlarımız açık. Durumumuz iyi serbest bırakılmayı bekliyoruz'' ifadesini kullandı.

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Arpacık'ın alıkonulduğu andan itibaren iletişim içerisinde olduklarını belirterek, ''Cihat Arpacık ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Cep telefonlarınının kullanımına müsade edilmesi bizim için sevindirici bir durum. Son olarak 5 dakika önce bir telefon görüşmesi yaptık'' dedi.