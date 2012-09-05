Puyol sahalara dönüyor

Barcelona'nın tecrübeli futbolcusu Carles Puyol'un, takımının 15 Eylül'de Getafe ile oynayacağı lig maçında, takımdaki yerini alabileceği bildirildi.





FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan haberde, uzun zamandır sakat olan 34 yaşındaki usta defans oyuncusu Puyol'un, Barcelona'nın bugünkü antremanına koruyucu maskeyle katıldığı belirtildi.





İspanya Milli takımı ve Barcelona'nın kaptanlığını yapan Puyol'un, İspanya Ligi'nde Barcelona'nın 15 Eylül'de Getafe ile oynayacağı maça yetişeceği, maskeyle de olsa takımdaki yerini alabileceği bildirildi.





Bu yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı dizindeki sakatlık nedeniyle kaçıran deneyimli futbolcu, en son Barcelona'nın Osasuna'yı 2-1 yendiği maçta elmacık kemiğine aldığı darbe nedeniyle yeniden sakatlanmıştı.