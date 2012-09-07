Puan yok umut var!

2014 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ilk maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya geldi.



Hollanda, Louis van Gaal, Türkiye de Abdullah Avcı yönetiminde ilk resmi maça çıktı.



Milliler mücadeleye beyaz forma, siyah bant ile çıkarken, maçtan hemen önce şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Ev sahibi takım 17. dakikada Robin van Persie, 90+3'te de Luciano Narsing'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 mağlup oldu.



Mücadelenin ilk dakikasında Türkiye, Hollanda kalesinde etkili oldu. Soldan Tunay Torun'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Ömer Toprak'ın şutunda top direğin hemen yanından dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında Ay-Yıldızlılar, rakip yarı sahada daha çok pas yapsa da iki takım da kontrolü oyunu tercih etti.



Dakikalar 14'ü gösterirken Türkiye gole çok yaklaştı. Sol kanattan Tunay Torun'un ortasında ceza alanında Bruno Martins-Indi'nin ters kafa vuruşunda top filelerle buluşmak üzereyken yine bu oyuncunun müdahelesi gole engel oldu. Bruno Martins-Indi bu müdahelesiyle, hatasını da telafi etmiş oldu.



Bu tehlikeli ataktan üç dakika sonra ev sahibi takım golü buldu. Sağ kanattan Wesley Sneijder'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Robin Van Persie'nin arka direğe yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti.



Golden sonra Sercan'la bir pozisyon yararlanamayan Milliler, 24'te de Arda Turan'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremeyince mutlak bir golden daha oldu.



41. dakikada Tunay Torun'un penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kaleci Tim Krul'dan önce yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyon devamında direkten dönen topta Milliler başarı sağlayamadı.



Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Hollanda üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi takım 50. dakika geçilirken iki oyuncu değişikliği gerçekleştirirken, Daryl Janmaat ve Jordy Clasie yerlerini Ricardo Van Rhijn ile Leroy Fer'e bıraktı.



57. dakikada iki güzel harekete sahne oldu. Hamit Altıntop'un yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Tim Krul topu güçlükle kornere çeldi.



60. dakikada Türkiye ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu yerini Nuri Şahin'e bıraktı.



Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Türkiye, rakip kaleye bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan Arda Turan'ın ortasında altıpas üzerinde Sercan Sararer'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Türkiye'nin yaptığı top kayıplarının ardından Hollanda, Ay-Yıldızlı takımın kalesinde tehlikeli pozisyonlar buldu. Fakat; konuk takım bu atakları değerlendiremeyince skor değişmedi.



70. dakikada Sercan Sararer yerini Burak Yılmaz'a bırakırken, Milli takım son oyuncu değişikliğini 82. dakikada yaptı. Tunay oyundan alındı yerine Mevlüt dahil oldu.



Kalan dakikalarda Türkiye'nin baskıları sonuçsuz kaldı. Rakip yarı alanda topa hakim olan taraf Milliler olsa da pozisyon yaratamayan Türkiye, hızlı hucümdan rakibine pozisyon verdi ve uzatma dakikalarında Luciano Narsing'in golüyle fark 2'ye çıktı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 sona erdi.