PTT 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 4. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:
22 Eylül Cumartesi:
16.00 Şanlıurfaspor-Kartalspor: Taner Gizlenci
19.00 MKE Ankaragücü-Manisaspor: Tayfur Özkan
20.00 Adana Demirspor-Torku Konyaspor: Mustafa Aydın
23 Eylül Pazar:
16.00 Samsunspor-Boluspor: Hakan Ceylan
16.00 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Denizlispor: Suat Arslanboğa
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Mustafa İlker Coşkun
20.00 1461 Trabzon-Adanaspor: Deniz Ateş Bitnel
20.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Kayseri Erciyesspor: Hüseyin Göçek
24 Eylül Pazartesi:
20.00 Bucaspor-Karşıyaka: Kutluhan Bilgiç