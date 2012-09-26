PTT 1. Lig’de 6. hafta programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, PTT 1. Lig'de 6. hafta maçlarının programı şöyle:





6 Ekim Cumartesi:





14.00 Tavşanlı Linyitspor-Kayseri Erciyesspor (Tavşanlı İlçe Ada)





19.00 Göztepe-Torku Konyaspor (İzmir Atatürk)





19.00 Samsunspor-Denizlispor (Samsun 19 Mayıs)





7 Ekim Pazar:





14.00 Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)





19.00 Bucaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Buca Stadı)





19.00 Ankaragücü-Kartalspor (Ankara 19 Mayıs)





19.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka (Kamil Ocak)





19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak)





8 Ekim Pazartesi:





20.00 1461 Trabzon-Manisaspor (Hüseyin Avni Aker)