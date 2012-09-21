PTT 1. Lig’de 5. hafta programı

PTT 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.





Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, PTT 1. lig'de 5. hafta müsabakalarının programı şöyle:





29 Eylül Cumartesi:





15.00 Kayseri Erciyesspor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)





19.00 Karşıyaka-1461 Trabzon (Alsancak)





19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Yeni Rize Şehir)





30 Eylül Pazar:





15.00 Kartalspor-Boluspor (Radyo Seymen Kartal)





15.00 Şanlıurfaspor-Ankaragücü (Şanlıurfa GAP Arena)





19.00 Manisaspor-Bucaspor (Manisa 19 Mayıs)





19.00 Adanaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (5 Ocak)





19.00 Torku Konyaspor-Tavşanlı Linyitspor (Büyükşehir Belediyesi Atatürk)





1 Ekim Pazartesi:





20.00 Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)