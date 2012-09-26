PTT 1. Lig 5. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

PTT 1. Lig'de 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 5. hafta müsabakalarında görevli hakemler şunlar:
29 Eylül Cumartesi:
15.00 Kayseri Erciyesspor-Adana Demirspor: Abdullah Yılmaz
19.00 Karşıyaka-1461 Trabzon: Bülent Yıldırım
19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Serkan Çınar
30 Eylül Pazar:
15.00 Kartalspor-Boluspor: Ferdi Uludağ
15.00 Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
19.00 Manisaspor-Bucaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Adanaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Özgüç Türkalp
19.00 Torku Konyaspor-TKİ Tavşanlı Linyitspor: Ali Palabıyık
1 Ekim Pazartesi:
20.00 Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu