Provokasyon filminin oyuncuları konuştu

Hz. Muhammed'e hakaretler içeren ve tüm dünyada Müslmalar'ın büyük tepkisini çeken filmin yapımında Türkler'in de katı sağladığı iddia edildi.



Bu iddia ABD'de yayınlanan The Atlantic gazetesinin internet sayfasında yayınlanan Jeffrey Golberg imzalı haberde yer aldı. Habere göre, kendisini 'militan bir Hristiyan aktivist' olarak tanıtan Steve Klein adlı bir Amerikalı, filmin yapımcısı Sam Bacile ile görüştüğünü söyledi.



"KATKI SAĞLAYANLAR ARASINDA TÜRK DE VAR"



Klein,filmin yapımında katkı sağlayan ve takma ad kullanan 15 kadar Ortadoğu kökenli insan olduğunu iddia etti. Kelin bu iddialarını bir adım daha ileri götürerek şöyle konuştu: "bu kişiler Türkiye, Pakistan, Suriye ve Mısır'dandı. Bazıları Kıpti Hristiyan'dı ama çoğunluğu Ebvanjelist'ti ve hepsi ABD vatandaşıydı.



"BACILE DE TAKMA AD"



Steve Klein'in iddiaları bununla da sınırlı değil. Filmin yapımcısı olan Sam Bacile'in de aslında takma ad kullandığını ve kendisinin İsrailli olmadığını büyük ihtimalle Yahudi de olmadığını ileri sürdü.



Amerika'daki bazı camilerin önünde protesto gösterileri yaptığı için, Bacile'in kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyen Klein, filmin bir dezenformasyon kampanyasının bir parçası olduğundan kuşkulandığını da belirtti.



OYUNCULAR: KANDIRILDIK



Diğer taraftan filminin 80 oyuncusu, ''Üstlendikleri rollerle ilgili aldatıldıklarını'' açıkladılar.



Oyuncular, ABD'deki gazetelere verdikleri ilanda ve uluslararası medya kuruluşlarına gönderdikleri açıklamada ''Tüm oyuncular çok üzgün ve yapımcının bizi kullandığını düşünüyoruz'' ifadelerini kullandılar.



İlanda, ''Yüzdeyüz filmin arkasında değiliz. Filmin amaçları hususunda yanlış yönlendirildik'' denildi. Oyuncular, ''kandırıldıklarını ve film karakterlerinin dublajla orijinalinden farklı bir hale dönüştürüldüğünü'' ileri sürdü.



''Senaryoda yer alan yalan ifadelerden ötürü şaşkınlık duyduklarını'' belirten oyuncular, meydana gelen trajediden ötürü üzüntü duyduklarını ifade etti.



Geçen yıl Backstage dergisinde filmin içeriği, ''tarihi Arap çölünde macera'' konulu olarak tanıtılmış, film 'Çölün Savaşçıları' ismiyle verilmişti