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Provakatör filmin yapımcısı tutuklandı

Hz. Muhammed’e hakaret içeren filmin yapımcısı Nakoula tutuklandı.

28 Eylül 2012 Cuma 09:25
Provakatör filmin yapımcısı tutuklandı

 

Ortadoğu'da protesto gösterilerine yol açan İslamiyet karşıtı filmin yapımcısı Nakoula Basseley Nakoula'nın tutuklandığı bildirildi.

Federal Yargıç Suzanne Segal, daha önce dolandırıcılıktan sabıkası olan ve bilgisayar ile internet kullanması yasaklanan 55 yaşındaki Nakoula'nın şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiğine hükmetti.

Savcı Robert Dudgale'nin Nakoula'nın kaçabileceği uyarısında bulunmasının ardından elleri kelepçelenen Nakoula, hapse gönderildi.

İslamiyet ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren "Müslümanların Masumiyeti" filminin 14 dakikalık bölümünün Temmuz ayında video paylaşım sitesi Youtube'da yayınlanması, Ortadoğu'da protesto gösterilerine yol açmış ve Libya'nın Bingazi kentinde ABD Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens ile 3 Amerikalı yaşamını yitirmişti.

2009 yılında tutuklanan ve 2010 yılında çalınmış kimlik ve sosyal güvenlik numaralarıyla banka dolandırıcılığı yapmaktan yargılanan Nakoula, 790 bin dolarlık zararı telafi etmeye ve 21 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. 2011'de serbest bırakılan Nakoula'nın 5 yıl boyunca yetkililerin onayı olmadan bilgisayar ve internet kullanması da yasaklanmıştı.

Nakoula, daha önce Associated Press'e yaptığı açıklamada, filmin yapımı için lojistik destek sağladığını söylemiş, filmi yönettiği ileri sürülen Sam Bacile'nin kendisi olduğu iddialarını reddetmiş ancak Bacile'yi tanıdığını kabul etmişti.

ABD Başkanı Barack Obama yönetimi, filmin YouTube'dan kaldırmasını istemiş ancak Google, filmin içeriği standartları ihlal etmediği gerekçesiyle talebi reddetmişti.

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