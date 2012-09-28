Provakatör film Rusya'da yasaklandı

Çeçenistan Ulusal Politika, Basın ve Enformasyon Bakanı Murat Tagiyev tarafından yapılan açıklamada, başkent Grozni'deki Leninskiy bölge mahkemesi, Hz. Muhammed'e hakaret içeren "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmi "aşırılıkçı" olarak nitelendirdi ve filmin yayımlanmasını yasakladı.



Rusya kanunlarına göre, herhangi bir bölge mahkemesinin "aşırılıkçı" tanımlamasıyla aldığı karar, tüm Rusya'da geçerli oluyor.



Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Dağıstan, Çeçenistan ve Kabardey-Balkar'da iki gün önce "Youtube"a erişimin engellendiği açıklanmıştı. Söz konusu uygulamanın diğer bölge cumhuriyetlerini de kapsayacak şekilde, tüm Kuzey Kafkasya'da uygulamaya konulduğu açıklandı.



Moskova'da bölge mahkemesi 1 Ekim'de toplanıyor



Moskova'daki Tver Mahkemesi de savcılığın, söz konusu filmin aşırı içerik taşıdığı yönündeki talebini 1 Ekim'de görüşecek. Daha önce 17 Ekim olarak açıklanan duruşma tarihinin 1 Ekim'e çekilmesine, Rusya'daki Müslümanların ve din adamlarının artan tepkilerinin yol açtığı belirtiliyor.



Rusya İletişim Denetleme Dairesi ise Rusya'daki internet sağlayıcı kurumlara, mahkeme kararı beklemeden abonelerin bu filme erişiminin engellenmesi çağrısını yapmıştı.