Projeden 1 milyon vatandaş yararlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın bazı Doğu ve Güneydoğu illeri için doğalgaz dağıtım ihalelerine çıkılacağını açıklamasının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da (EPDK) 11 il ve 5 ilçe belediye başkanına resmi yazı ile dağıtım ihaleleri konusunda bilgi verdi.



Başvuru 30 Ekim'de



Edinilen bilgiye göre EPDK Artvin, Şırnak,Hakkari, Ağrı, Iğdır,Mardin, Bitlis, Bingöl,Muş, Sinop ve Tunceli ile Doğubeyazıt, Güroymak, Tatvan, Kızıltepe, Gerze belediye başkanlarına resmi yazı yazarak dağıtım ihalelerine ilişkin duyurunun önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yapılacağını vurguladı. Şirketlerin 30 Ekim 2012'ye kadar yeterlilik için başvurması, ihalelerin ise 2013 yılının Ocak ayında tamamlanması hedefleniyor. Ortak olabilecekler EPDK'nın yazısında, şehirlerde doğalgaz kullanımı hususunda belediyemeclis kararı alınması ve altyapı yatırımlarının belediyeler tarafından yapılması gerektiği, belediyelerin de ihaleyi kazanacak şirkete eğer isterse yüzde 10 oranında bedelsiz olarak ortak olabileceği bildirildi.



1 milyon kişi yararlanacak



İhalelerin tamamlanmasının ardından lisans alan şirket, 6 ay içerisinde yatırıma başlamak, 18 ay içerisinde şehirde doğalgaz kullanımını sağlamak, 5 yıl içerisinde de dağıtım bölgesi sınırları içerisinde tüm abonelere doğalgaz ulaştırmak zorunda. İl ve ilçe nüfusları dikkate alındığında 1 milyonun üzerinde kişiye doğalgaz ulaştırılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca şehirlerdeki üniversite ve organize sanayi bölgelerinin de doğalgaz kullanımı açısından ciddi bir tüketimpotansiyeli bulunuyor.



(Bugün)