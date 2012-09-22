Prenses memurla evlendi

Prenses, bir memurla hayatını birleştirdi.

Brunei Sultanı'nın kızı Prenses Sururul Bolkiah, kendisinden 3 yaş küçük olan ve başbakanlıkta memur olarak çalışan Pengiran Haji Muhammad Ruzaini'yle dünyaevine girdi.

Sultanın bin 700 odalı dev sarayında gerçekleştirilen nikah ve düğünde hiçbir masraftan kaçınılmadı. Görkemli törende ülkenin tüm nikah gelenekleri yerine getirildi.

20 milyar dolar serveti olduğu düşünülen Brunei Sultanı, bu alanda Tayland Kralı’ndan sonra ikinci sırada.

Brunei’yi 600 yıldır yöneten ailenin üyesi olan Hassanal Bolkiah’ın serveti, ülkesinin petrol rezervlerine dayanıyor.