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Premier Lig yıldızının gönlü Galatasaray’da

Premier Lig'de Reading forması giyen Türk futbolcu Jem Paul Karacan, bir gün Galatasaray'ın A takımında da forma giymek istediğini söyledi.

22 Eylül 2012 Cumartesi 18:05
Premier Lig yıldızının gönlü Galatasaray’da
İngiliz gazetesi Daily Star'a açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki oyuncu  Türk futbolcu Jem Paul Karacan, "Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım ama reddettim. Uzun süredir İngiltere'deyim ve kendime yakın hissettiğim kulüp Galatasaray. Başka bir takımda oynamak istemedim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş'a transfer olma konusunda görüşmelerin olduğunu belirten Karacan, "Babam Türkiye'de oynamamı istiyor ama bu kulübün Beşiktaş olmasını istemedi. Çünkü o Galatasaray'da olmamı istiyor. İleride bir gün olur" diyerek Sarı-Kırmızılılar'a mesaj gönderdi.
 
Türk asıllı oyuncu geçtiğimiz günlerde de milli formayı giymek istediğini ve Abdullah Avcı'ya kendisini göstermek için elinden geleni yapacağını söylemişti.
 
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçı sırasında Twitter sayfasından Türk ekibine destek olan Jem Karacan, "En büyük Cimbom" mesajını yayınlamıştı.
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