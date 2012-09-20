Pozisyonları iPad’den izlediler

Galatasaray Manchester United'a 1-0 yenilirken Alman hakem Wolfgang Stark verdiği yanlış kararlar nedeniyle Sarı-Kırmızılı takımın başını yaktı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına giden Teknik Direktör Fatih Terim ve bazı futbolcular tartışılan pozisyonları bir kez de iPad'den seyretti.





Pozisyonları tek tek izlediler

Alman hakemin 2 penaltılarını vermediğini bir kez daha gören Fatih Terim ve oyuncular Manchester United'ın kazandığı penaltının da yanlış bir karar olduğunda birleşti.





Kaynak: Takvim