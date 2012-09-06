Potanın devleri Antalya'da buluşuyor

12-16 Eylül tarihleri arasında Antalya Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek Rixos Cup Basketbol Turnuvası’nda Türkiye'den Anadolu Efes, Galatasaray Medical Park, Banvit ve Beşiktaş katılıyor. Turnuvada, Rusya'nın güçlü ekiplerinden Unics Kazan ve Hırvatistan’dan Cibona Zagrep de boy gösteriyor.
Red Fox Rixos Cup’ta
Rixos Cup’a Ukrayna’nın dünyaca ünlü amigo takımı Red Fox da yüksek tempolu şovlarıyla renk katacak. FIBA, Eurobasket ve All Star turnuvaları başta olmak üzere uluslararası bir çok spor ve sanat etkinliğinde yer alan ünlü grup, estetik ve sportif koreografileriyle kupa coşkusunu katlayacak.
12 Eylül Çarşamba
18:00 Banvit – Unics Kazan
20:15 Beşiktaş – Cibona Zagrep
13 Eylül Perşembe
18:00 Galatasaray MP - Banvit
20:15 Anadolu Efes- Cibona Zagrep
14 Eylül Cuma
18:00 Beşiktaş – Anadolu Efes
20:15 Galatasaray MP – Unics Kazan
15 Eylül Cumartesi
14:45 A1 -B2
17:00 B1 - A2
16 Eylül Pazar
A1-B2 Mağlubu / B1-A2 Mağlubu (3.lük–4.lük)
A1-B2 Galibi / B1-A2 Galibi (Final)