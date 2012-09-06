Potanın devleri Antalya'da buluşuyor

12-16 Eylül tarihleri arasında Antalya Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek Rixos Cup Basketbol Turnuvası’nda Türkiye'den Anadolu Efes, Galatasaray Medical Park, Banvit ve Beşiktaş katılıyor. Turnuvada, Rusya'nın güçlü ekiplerinden Unics Kazan ve Hırvatistan’dan Cibona Zagrep de boy gösteriyor.





Red Fox Rixos Cup’ta





Rixos Cup’a Ukrayna’nın dünyaca ünlü amigo takımı Red Fox da yüksek tempolu şovlarıyla renk katacak. FIBA, Eurobasket ve All Star turnuvaları başta olmak üzere uluslararası bir çok spor ve sanat etkinliğinde yer alan ünlü grup, estetik ve sportif koreografileriyle kupa coşkusunu katlayacak.





12 Eylül Çarşamba

18:00 Banvit – Unics Kazan

20:15 Beşiktaş – Cibona Zagrep





13 Eylül Perşembe

18:00 Galatasaray MP - Banvit

20:15 Anadolu Efes- Cibona Zagrep





14 Eylül Cuma

18:00 Beşiktaş – Anadolu Efes

20:15 Galatasaray MP – Unics Kazan





15 Eylül Cumartesi

14:45 A1 -B2

17:00 B1 - A2





16 Eylül Pazar

A1-B2 Mağlubu / B1-A2 Mağlubu (3.lük–4.lük)

A1-B2 Galibi / B1-A2 Galibi (Final)