Potada derbi krizi

Ezeli rakipler Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Medical Park, bu kez de Spor Toto Türkiye Kupası takvimi nedeniyle karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta kuralar çekildiğinde iki takımın da D Grubu'na düşmesi heyecanı artırırken, daha öncesinde bir kriz meydana geldi.
Adana'da oynanacak karşılaşmalar için Galatasaray Medical Park, Fransa'da bir hazırlık turnuvasına katılacağını ve Türkiye'ye 1 Ekim'de döneceğini belirterek, maçların 2-3-4 Ekim tarihlerinde oynanmasını istemedi. Fenerbahçe Ülker kanadından ise 5 Ekim'deki Boston Celtics karşılaşması ve 11 Ekim'deki Khimki ile oynanacak THY Euroleague karşılaşması gerekçe gösterilerek 7-8-9 tarihlerine onay vermedi.
İki kulübün ısrarlı tutumu nedeniyle tarih sıkıntısı tam bir kriz halini aldı. Basketbol Federasyonu kulüplerin hazırlık programlarını daha önce kendilerine bildirilmediği gerekçesiyle böyle bir sıkıntının doğduğunu ancak en kısa sürede orta yolun bulunacağını söyledi. Ancak Galatasaray da, rakiplerine hazırlık programının sorulması, kendilerine sorulmaması nedeniyle tepkili.
Kaynak: Milliyet
Adana'da oynanacak karşılaşmalar için Galatasaray Medical Park, Fransa'da bir hazırlık turnuvasına katılacağını ve Türkiye'ye 1 Ekim'de döneceğini belirterek, maçların 2-3-4 Ekim tarihlerinde oynanmasını istemedi. Fenerbahçe Ülker kanadından ise 5 Ekim'deki Boston Celtics karşılaşması ve 11 Ekim'deki Khimki ile oynanacak THY Euroleague karşılaşması gerekçe gösterilerek 7-8-9 tarihlerine onay vermedi.
İki kulübün ısrarlı tutumu nedeniyle tarih sıkıntısı tam bir kriz halini aldı. Basketbol Federasyonu kulüplerin hazırlık programlarını daha önce kendilerine bildirilmediği gerekçesiyle böyle bir sıkıntının doğduğunu ancak en kısa sürede orta yolun bulunacağını söyledi. Ancak Galatasaray da, rakiplerine hazırlık programının sorulması, kendilerine sorulmaması nedeniyle tepkili.
Kaynak: Milliyet