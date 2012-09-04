Poşetten bebek çıktı

Olay, gece geç saatlerde Süleymaniye Mahallesi 1809'uncu Sokak'ta meydana geldi. Evde oturan Halil Ökkaş, sokaktan gelen ve kedi zannettiği ses üzerine dışarı çıktığında kapısının önünde duran ağzı kapalı poşeti fark etti. Poşeti açtığında içinde yeni doğduğu belirlenen bebeği gören Ökkaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlilerine bebeği teslim eden Ökkaş, "Birden kapının önünden kedi sesine benzer ses duymaya başladım. Açtığım kapının önünde duran poşetin içerisinde bebek olduğunu gördüm. Sesin bebekten geldiğini anlayınca şoke oldum. Henüz birkaç günlük olan bebeği eve aldım ve durumu polise bildirdim" dedi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı. Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen ve birkaç günlük olduğu saptanan kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, bebeğin bir süre kontrol altında tutulduktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA