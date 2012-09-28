Portekizli ’Feda’ diyor!

Beşiktaş’ta yılan hikayesine dönen Ricardo Quaresma krizinde son viraja girildi. Gelinen noktadan huzursuz olan ve bir an önce takıma dönmek isteyen Q7, Başkan’dan randevu istedi. Daha önce yapılan görüşmede Q7’ye “Ücretinde indirime gitersen yeni sözleşme imzalarız. Böylece zararın minimuma inmiş olur. Senden haber bekliyorum” diyen Fikret Orman’a, Portekizli’den yanıt geldi. Quaresma başkanından bu sabah görüşmek için randevu istedi. Taraflar bugün Akaretler’deki kulüp binasında biraraya gelecekler ve durumu karara bağlayacaklar.





Aybaba da ‘Tamam’ diyecek





Yıllık 3 milyon 700 bin Euro’ya oynayan Q7’nin, 3 milyon Euro’dan 2 senelik sözleşmeye ‘Tamam’ demesi bekleniyor. Her fırsatta formasını özlediğini dile getiren Portekizli oyuncuya teknik direktör Samet Aybaba’nın da kucak açacağı gelen haberler arasında...





Kaynak: Fanatik - Orhan Yıldırım