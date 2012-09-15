Portekiz rahat geçti

Ankara'da devam eden 2013 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu 2. raunt 2. tur müsabakalarında Portekiz, İngiltere'yi 3-0 yendi.
Portekiz: 3 - İngiltere: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ivankov Ivaylo (Bulgaristan), Zulfugarov Eldar (Azerbaycan)
Portekiz: Violas, Alexande Ferreira, Gil, Sequeira, Jose, Lopes (Casas, Coelho)
İngiltere: Miller, Oluwadamilola Bakare, Pipes, Mc Givern, Peter Bakare, French (Hunter, O'Malley, Pink, Lamont)
Setler: 25-18, 25-17, 28-26
Süre: 78 dakika (24, 24, 30)