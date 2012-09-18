Porno bağımlısı dehşet saçtı

Porno bağımlısı ve günlerini şiddet içeren videolar izleyerek geçiren Darren Jackson isimli bir adam, gece vakti komşusu Irene Lawless’a saldırdı. 26 yaşındaki adamın aynı gece internette ‘olgun kadın’ görüntüleri aradığı öğrenildi.

Lawless’ın evine pencereden giren Jackson, neye uğradığını şaşıran kadına iki kez tecavüz etti, sonra boğarak öldürdü. Kadının vücudunu ise yatak ve duvar arasında bırakarak ortadan kayboldu. Jackson’ın Irene’nin evine gece saat 5’te girdiği belirlendi.

Müebbet hapsi istenen adamın, kurbanın çanta ve arabasının anahtarlarını da çaldığı tespit edildi.

Olayın ardından güvenlik kameralarının bir benzin istasyonunda görüntülediği Jackson’un son derece sakin olması ise dikkat çekti. Milliyet