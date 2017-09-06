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POMEM Yaş sınırı 35 olacak mı? 21. Dönem

POMEM yaş sınırı kaç olacak. Günlerdir söylenen POMEM yaş sınırı artsın diyenler için gözler Emniyete çevrildi. POMEM için yaş sınırı 35 olacak mı?

06 Eylül 2017 Çarşamba 14:07
POMEM Yaş sınırı 35 olacak mı? 21. Dönem

Günlerdir beklenen Pomem alımları ilanı duyuruldu. Buna göre 2017 yılında yapılacak 21. Pomem alım ilanı yayınlandı. Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun POMEM yaş sınırıyle ilgili düzeltmeler getireceğiz açıklaması sonrası binlerce aday heyacanlandı. Bu sene ilk kez Ön lisans mezunlarında polis olabileceği bu şartlardan biriydi ve dün itibariyle duyurulan alımda POMEM için ön lisans müjdesi geldi. Şimdi gözler yaş sınırına çevrildi. Peki POMEM yaş sınırı 30'dan yukarı çıkacak mı? 35 olacak mı sizler için araştırdık.

FETÖ'ye yönelik operasyonlar çerçevesinde, soruşturma geçiren ve görevden alınan on binlerce emniyet personelinin yarattığı boşluğu doldurmak adına iç işleri bakanlığında altarnatifli çalışma programları üzerinde fikirler yürütülüyor. Bu çerçevede 30 yaş sınırının 35'e çekilmesi de kuvvetli bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Yaş sınırı nedeniyle Emniyet uhdesinde görev alamayan on binlerce vatandaş bu ihtimalden dolayı alınacak kararı umutla bekliyor. 

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