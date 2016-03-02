Polonya sınır kontrolüne başlayacak

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak, temmuz ayında sınır kontrollerine başlayacaklarını duyurdu.

Polska Radyosu'na açıklamalarda bulunan Blaszczak, Polonya'nın temmuz ayında evsahipliği yapacağı NATO Zirvesi ve Dünya Gençlik Günü etkinlikleri dolayısıyla geçici olarak sınır kontrollerine başlayacağını bildirdi.



Blaszczak, "Sınır kontrolü kararını verdiğimizi söyleyebiliriz. Temmuzda sınır kontrollerine başlıyoruz. Bu uygulamayı güvenliğimizi kuvvetlendirmek için yapıyoruz. Sıra dışı bir durum yok" diye konuştu.

Polonya ile Ukrayna'da 2012 yılında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası çerçevesinde sınır kontrolleri yapıldığını hatırlatan Blaszczak, "2012 yılında sığınmacı krizi yokken de bunu (sınır kontrollerini) uygulamıştık. O yüzden kararımızın Ortadoğu'dan gelen sığınmacılarla ne alakası ne de bağlantısı var" ifadesini kullandı.

Schengen bölgesine dahil ülkelerden İsveç ve Danimarka, 4 Ocak'ta Schengen Anlaşması'nı askıya alarak sınır kontrollerini başlatmıştı.



