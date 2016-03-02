Polonya Cumhurbaşkanı Duda:

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Suriye ve Doğu Avrupa'daki eylemlerinin barışçıl olmadığını belirterek, "Avrupa'daki tüm NATO üslerinin silahlarla donatılması gerekir" dedi.

Polonya haber ajansı PAP'a göre Duda, Doğu Avrupa'nın dokuz ülkesinin güvenlik danışmanlarıyla bir araya gelerek, temmuz ayında Varşova'da yapılacak NATO zirvesi öncesi ortak pozisyonun oluşturmasını istedi.

Duda, "Rusya'nın Suriye ve Doğu Avrupa'daki eylemlerinin barışçıl olduğunu söyleyemeyiz. Avrupa'daki tüm NATO üslerinin silahlarla donatılması gerekir" ifadelerini kullandı.



Polonya'da kalıcı bir üssün oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Duda, bunun aynı zamanda NATO'nun gelişmesine de katkı sağlayacağını vurguladı.

Duda, "Polonya'ya kurulacak muhtemel üsler ve yerleştirilecek silahlar, biz ve müttefiklerimiz tarafından askeri tatbikatta kullanılabilir. Varşova'da gerçekleşecek NATO zirvesinde Polonya'da ittifakın varlığının güçlendirilmesine dair kararların alınacağını umut ediyorum" dedi.