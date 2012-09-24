Polisimizi şehit eden terörist öldürülüdü

Van'ın Süphan Mahalesi ile merkeze bağlı Bakacık Köyü yakınlarında Özel hareket polisleri ile çatışmaya giren iki PKK'lı ölü ele geçirildi. PKK'lılardan birinin, polis memuru Tuncay Akyüz'ü dün akşam görev yaptığı hastane önünde şehit edenlerden biri olduğu belirtildi.

Van İpekyolu Caddesi Üzerinde bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli polis memuru 26 yaşındaki Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesini ardından polis geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

PKK'lıların Van Süphan Mahalesi ile merkeze bağlı Bakacık Köyü arasındaki bir yerde saklandıklarını belirlenmesi üzerine akşam saatlerinde bölgeye operasyon düzenlendi. Özel Hareket Polislerini katıldığı operasyonda, iki PKK'lı ölü ele geçirildi. Yapılan incelemede ölü ele geçirilen PKK'lılardan birinin dün akşam Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis memuru 26 yaşındaki Tuncay Akyüz'ü şehit eden terörist olduğu belirtildi.



Öldürülen 2 PKK'lının cenazeleri ise dün akşam polis memuru Akyüz'un vurularak şehit edildiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek burada morga alındı. PKK'lıların hastaneye getirilişleri öncesi hastane etrafında ve morg önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

EL BOMBASI ELİNDE PATLADI

'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından çıkan çatışmada teröristlerden biri özel hareket polislerin bulunduğu noktaya el bombası atmak istediği sırada vurularak etkisiz hale getirildi. Pimi çekili el bombası da bu sırada patladı. PKK'lının elinde patlayan el bombası hem kendisinin, hem de yanında bulunan arkadaşının ölümüne neden oldu.

Ölü ele geçirilen 2 PKK'lının üzerinde ise 2 kaleşnikof uzun namlulu silah, bir el bombası, ile çok sayıda mermi bulundu. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

ÖĞRETMENLER SERBEST

Diyarbakır Valiliği, dün Kulp-Muş karayolunda Şenyayla köyü yakınlarında yolu kesen teröristlerce kaçırılan iki öğretmen 18.30 sıralarında aynı bölgede serbest bırakıldığını belirtti.

İki öğretmenin olayla ilgili Kulp Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındı. Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.