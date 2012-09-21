Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Polis memurunun cinneti: 2 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da bir polis memuru, silahıyla eski kız arkadaşını ve yanında bulunan bir erkeği vurduktan sonra kendi canına kıydı.

21 Eylül 2012 Cuma 23:10
Polis memurunun cinneti: 2 ölü, 1 yaralı

ERZURUM (İHA) - Erzurum’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, yolda başka bir erkekle gördüğü kız arkadaşını tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Olayda genç kızın yanında bulunan genç ise yaralandı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ekrem Ö., yolda kız arkadaşı Merve E.’yi Mustafa G. ile yürürken gördü. Bunun üzerine yanlarına giden Ekrem Ö., Merve E. ile konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada polis memuru Ekrem Ö., belinden çıkardığı beylik tabancası ile Merve E. ve Mustafa G.’yi kovalamaya başladı. Ekrem Ö., kaçmaya çalışan Mustafa G.’yi ayağından vurup yaraladıktan sonra Merve E.’yi yere diz çöktürüp ensesinden vurarak öldürdü. Ekrem Ö., daha sonra tabancayı kafasına dayayıp intihar etti. Merve E. ve polis memuru Ekrek Ö. hayatını kaybederken, ayağından yaralanan Mustafa G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cesetler ambulanslarla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası mahallede şok yaşanırken, toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Merve E’nin okuldan arkadaşı olan iki genç, “Biz Merve’nin ailesine nasıl öldüğünü söyleyeceğiz” diyerek sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden polis memuru Ekrem Ö’nün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden mesai arkadaşları da gözyaşlarına boğuldular.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim