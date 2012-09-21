Polis memurunun cinneti: 2 ölü, 1 yaralı

ERZURUM (İHA) - Erzurum’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, yolda başka bir erkekle gördüğü kız arkadaşını tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Olayda genç kızın yanında bulunan genç ise yaralandı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ekrem Ö., yolda kız arkadaşı Merve E.’yi Mustafa G. ile yürürken gördü. Bunun üzerine yanlarına giden Ekrem Ö., Merve E. ile konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada polis memuru Ekrem Ö., belinden çıkardığı beylik tabancası ile Merve E. ve Mustafa G.’yi kovalamaya başladı. Ekrem Ö., kaçmaya çalışan Mustafa G.’yi ayağından vurup yaraladıktan sonra Merve E.’yi yere diz çöktürüp ensesinden vurarak öldürdü. Ekrem Ö., daha sonra tabancayı kafasına dayayıp intihar etti. Merve E. ve polis memuru Ekrek Ö. hayatını kaybederken, ayağından yaralanan Mustafa G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cesetler ambulanslarla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası mahallede şok yaşanırken, toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Merve E’nin okuldan arkadaşı olan iki genç, “Biz Merve’nin ailesine nasıl öldüğünü söyleyeceğiz” diyerek sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden polis memuru Ekrem Ö’nün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden mesai arkadaşları da gözyaşlarına boğuldular.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.