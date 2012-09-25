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Polis kredi kartı ile rüşvet tahsil etti

Rusya'da trafikte hata yapan bir sürücüden polisin rüşveti kredi kartından tahsil ettiği görüntüler ülke gündemine oturdu.

25 Eylül 2012 Salı 11:55
Polis kredi kartı ile rüşvet tahsil etti

Bir video paylaşım sitesine düşen görüntüde trafik polisinin sürücüden 5 bin ruble (160 dolar) rüşvet istemesi yer alıyor. Fakat parası olmadığını ve bu yüzden veremeyeceğini söyleyen sürücüye, polis kredi kartının olup olmadığını soruyor. Aksi halde aracın 3 gün boyunca trafikten men edileceğini anlatıyor. 

Sürücüden olumlu cevap alınca, cebinden çıkardığı bir aletten kredi kartını geçiriyor. Ardından kredi kartının şifresini isteyen polis, şifreyi alete girdikten sonra, sürücüye işlemin tamamlandığını ve artık gidebileceğini söylüyor.

Olayın gerçekleştiği Cverdlosky bölgesinin İçişleri Bakanlığı'na bağlı basın sekreteri basına yaptığı açıklamada, videonun internete düşmesinin ardından gerekli mercilere haber verildiğini açıkladı. Olayın gerçek olması halinde, suçluların en sert şekilde cezalandırılacağını belirten Gorelix, “Olayda suçlu bulunanlar görevlerinden rezil bir şekilde kovulacak. Biz olayla ilgili bilgileri gerekli mercilere ilettik.” şeklinde konuştu.

Videoda gösterilen ve kredi kartından paranın çekildiği aletin, bir banka tarafından yeni piyasaya sürülen mini-terminal adlı alete benzemesi ise dikkat çekti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

CİHAN

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