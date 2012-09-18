Polis 'kalleş alo'nun peşinde

Türkiye, art arda kahramanlarını uğurladı. Önce Afyonkarahisar ardından Hakkari ağlattı. Bingöl'deki kalleş saldırı ise 75 milyonun yüreğini dağladı. Karlıova'daki pusuda şehit olan 8 kahraman polis, dün son yolculuklarına uğurlanırken soruşturma başlatıldı.

Takvim'in haberine göre, Diyarbakır Bölge Başsavcıvekilliği'nce yürütülen soruşturmada, şok detaylara ulaşıldı. Buna göre, şehit polislerimiz terör örgütü KCK operasyonu için Bingöl'den Karlıova'ya gönderildi.

6'SI BÖLGE NÜFUSUNA KAYITLI

Ekipler, görevlerini tamamladıktan sonra sivil midibüsle önceki gün dönüşe geçti. İşte bu sırada "köstebekler" devreye girdi ve teröristlere polisleri taşıyan aracın geçeceği bilgisini verdi. Bunu öğrenen teröristler de yolun karşısındaki ormana yerleşip bombayı patlattı. Bu kapsamda bölgedeki telefon görüşmeleri mercek altına alındı. 20 şüpheli telefon konuşması tespit edildi. 6 PKK'lının da Karlıova'daki köylerin nüfusuna kayıtlı olması, köstebek şüphesini artırdı.