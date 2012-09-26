Polis, caddelere 'ihbar düğmesi' kuracak

Buna göre vatandaşlar, sesli mesajla çevresinde meydana gelen cinayet, hırsızlık, yaralama ve çocuk istismarı gibi olayı, anında polise ihbar edebilecek. Şehir merkezlerinde çeşitli noktalara kurulacak cihazların 'İhbar Butonu'na basan vatandaşlar sesli mesaj bırakabilecek. İhbarcıların sesli çağrıları hariç hiçbir özel bilgisi sisteme düşmeyecek. Bu sayede vatandaşların ihbarlarını rahatlıkla yapabilmesinin yolu açılırken, sisteme düşen ihbarlar, anında olayın meydana geldiği en yakın polis merkezlerine iletilecek. Söz konusu projenin pilot olarak uygulamaya konulduğunu belirten emniyet kaynakları, bu sayede yüzlerce ihbarın geldiği bilgisini verdi.