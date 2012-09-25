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Polis Akademisi polis muhabiri yetiştirecek

Polis Akademisi', savaş muhabirlerinden sonra bu kez polis muhabiri yetiştimek için kolları sıvadı.

25 Eylül 2012 Salı 09:20
Polis Akademisi polis muhabiri yetiştirecek

ÇGD Genel Başkanı Abakay, "Madem öyle pavyonlar da magazin muhabiri yetiştirsin" dedi.

Anadolu Ajansı'yla birlikte savaş muhabirliği kursu açan Polis Akademisi, verdiği gazetecilik eğitimini çeşitlendiriyor.

Karar, Polis Akademisi Başkanı Prof. Remzi Fındıklı tarafından geçen hafta yapılan yeni akademik yıl açılış töreninde açıkladı.

Fındıklı, yakın bir gelecekte polis muhabirliği kursu açacaklarını duyurdu.

Akşam gazetesinden Soner Arıkanoğlu'nun haberine göre, polis muhabirliği kursu, Anadolu Ajansı'yla birlikte açılan savaş muhabirliği kurslarını veren Polis Akademisi'ne bağlı Uluslararası Sınır Aşan Suçları Araştırma Merkezi (UTSAM) ya da Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılacak.

Kurslara, polis muhabiri olmak isteyen genç gazeteciler ve gazeteci adayları katılabilecek. Derslere, Polis Akademisi'nin hocaları,

dışarıdan çağrılacak uzmanlar ve polis muhabirliğinde deneyimli gazeteciler girecek. Kursu başarıyla bitirenlere 'polis muhabiri sertifikası' verilecek.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN SERT TEPKİ 

Polis Akademisi'nin açmayı planladığı kurs, şimdiden tartışma konusu oldu. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay:

"Bunun adı, 'polis gazeteci' yetiştirmektir. Eskiden 'asker gazeteciler' vardı, şimdi de 'polis gazeteci' yetiştirmeye kalkışıyorlar. Asker 'asker muhabiri', polis 'polis muhabiri' yetiştirecekse o zaman diplomasi muhabirlerini Dışişleri Bakanlığı, belediye muhabirlerini de Belediyeler Birliği yetiştirsin. Pavyonlar da magazin muhabiri yetiştirsin, olsun bitsin.

Gazetecilik devletin elinde oyuncak olacak meslek değildir. Gazeteciler, iletişim fakültelerinde yetişirler. Mesleğin temel ilkelerini oralarda öğrenirler. Sonra da eğitimlerini çalıştıkları basın kuruluşlarında alaylı olarak tamamlarlar. Mesleğin inceliklerini usta gazetecilerden öğrenirler..."

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