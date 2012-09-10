Polatlı’da farklı galibiyet sevinci

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4-0 sona eren Sakaryaspor maçıyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmede bulunanan Polatlı Bugsaşspor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz, ligin ilk maçına çok iyi hazırlandıklarını ve oynadıkları oyunla galibiyeti hak ettiklerini söyledi.





Ahmet Yavuz, ''İki ay süreyle lige çok iyi hazırlandık. Her maça aynı ciddiyetle ve galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Futbolcularım oldukça hırslı ve kazanmayı arzu ediyorlar. Polatlılı sporseverler her şeyi hak ediyor, bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de taraftarımıza daha güzel maçlar izletmeyi amaçlıyoruz. Hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Giresunspor maçına mutlaka galibiyet parolasıyla çıkacağız. Giresun maçına Polatlı seyircisinin desteğini bekliyoruz. Amacımız bu maçı da kazanarak ilk defa çıkacağımız Polatlılı sporseverlerin karşısında, seyircimize üç puanı hediye etmek istiyoruz'' dedi.





Öte yandan, 2. lig maçlarının oynanabilmesi için tadilat çalışması sürdürülen Polatlı Şehir Stadında son aşamaya gelindiği, sahanın hafta sonunda Polatlı Bugsaşspor-Giresunspor maçına hazır hale getirileceği bildirildi.