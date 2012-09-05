Ploner yine birinci

Ali Dağı'nda düzenlenen Avrupa Yelkenkanat Şampiyonası'nın altıncı gün uçuşlarında, İtalya'dan Alessandro Ploner 3 bin 966 puanla birinci oldu.





Uçuşlar öncesi 17 ülkeden 71 pilot, teknik heyete güzergah ve hava durumu hakkında brifing verildi. Daha sonra yarışmacılar 84,4 kilometrelik Tomarza-Dadaloğlu hedefine gol yapmak için havalandı.





Yarışma sonunda, İtalya'dan Alessandro Ploner 3 bin 966 puanla birinci, Çek Cumhuriyeti'nden Dan Vyhnalik 3 bin 635 puanla ikinci, İtalya'dan Christian Ciech 3 bin 486 puanla üçüncü oldu.





Takımlarda ise birinciliği İtalya, ikinciliği Slovenya, üçüncülüğü de Almanya elde etti.





Yarışmalar 8 Eylül Cumartesi günü sona erecek.







