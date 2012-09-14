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Platini’den tehdit

Daha önce, "Hem Olimpiyatlar'a hem de AVrupa Şampiyonası'na talip, olmayın riske girersiniz" uyarsını yapan UEFA Başkanı Michel Platini tavrını sertleştirdi: "İnat ederseniz, ikisini de kaybedebilirsiniz!"

14 Eylül 2012 Cuma 08:50
Platini’den tehdit
Spor Başkanı Suat Kılıç'ın, "İki organizasyonu da düzenleyecek güce ve ekonomiye sahibiz" açıklamasına, Avrupa'da futbolun patronu olan Michel Platini'den net cevap geldi. Monaco'daki 'Sezona Merhaba' günlerinde Fanatik'a açıklamalar yapan UEFA Başkanı, 2020 konusunda tavrını çok açık bir şekilde ortaya koydu.

'Bu düşünce realist değil' 

Öncelikle İstanbul'da düzenlenen kongredeki sözlerini bir defa daha hatırlatan Platini, sonrasında kelimesi kelimesine şunları söyled;

"Ben sadece 'EURO 2020 için aday olun, oyum Türkiye'ye' demiştim. Çünkü Türkiye böylesine büyük bir organizsyonu artık hak ediyor. Fakat yetkililer beni galiba iyi anlayamamış! Çünkü 'hem EURO 2020'yi hem de Olimpiyatları düzenleyeceğiz' demek, pek gerçekçi bir düşünce değil. Türkiye gerçekçi olmalı. Zaten bu nedenle, başvuru sürecini uzattık. Ayrıca şampiyonayı yeni bir formatla devam ettirmek istediğimizi de dile getirdik. Futbolu tüm Avrupa'ya yaymak istiyoruz. Türkiye'nin bu tavrı düşündürücü. Bir bakarsınız Türkiye riske girip inadını sürdürürse, süreç sonunda eli boş da kalabilir. Aman dikkat"

Kaynak: Fanatik - Mehmet Demircan
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