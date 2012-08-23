Plaj Voleybolu Türkiye Kupası maçları Fethiye’de başlıyor

Fethiye'de ilk defa gerçekleştirilecek etkinliğin organizasyonunu Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER), Mesegün Organizasyon ve Fethiye Beşiktaş Spor Okulları birlikte yapıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kabul edilen program ile Türkiye'nin önde gelen sporcuları Fethiye Çalış Plajı'na gelecek.

Dans gösterileri, müzik dinletileri ve yarışma gibi etkinliklerle süslenecek Plaj Voleybolu Bayanlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nın festival havasında geçmesi bekleniyor. 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak program hakkında bilgi veren Çalış Güzelleştirme Derneği Başkanı Mete Ay, organizasyon ile bölgenin, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılacağını kaydetti.

Bütün Fethiyelileri Türkiye kupası müsabakalarını izlemeye davet eden Ay, Türkiye Kupası etaplarından birini oluşturacak olan Fethiye Plaj Voleybolu Turnuvası'na 16 erkek ve 8 bayan takımın katılacağını açıkladı. Fethiye'deki organizasyonun Türkiye Kupası'nın 2. etabı olarak yapılacağını da sözlerine ekleyen Mete Ay, şunları söyledi:

"Fethiye'de ilk kez gerçekleşecek Plaj Voleybolu Turnuvası ile Fethiye'nin adını plaj voleybolu dalında ismini duyurmasına neden olacak. Bölgeye uluslararası ölçülerde 2 adet plaj voleybolu sahası yapılması için çalışmalar devam ediyor."